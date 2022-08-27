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饋線遭松鼠碰觸 高雄清晨停電影響8416戶

2022/8/27 09:45（8/27 10:21 更新）
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台電高雄區營業處鼓山變電所因饋線遭松鼠碰觸，造成左營、鼓山、塩埕區8416戶27日清晨停電，經搶修後已全部復電。（台電提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月27日
台電高雄區營業處鼓山變電所因饋線遭松鼠碰觸，造成左營、鼓山、塩埕區8416戶27日清晨停電，經搶修後已全部復電。（台電提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月27日
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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄左營、鼓山、鹽埕區等一帶今天清晨發生停電，台電高雄區營業處訊息表示，今天清晨5時59分，鼓山變電所因饋線遭松鼠碰觸，共影響8416戶，搶修後，於7時15分全部復電。

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高雄連3天發生停電事故。25日晚間9時10分社武一次變電所第33饋線（11仟伏）發生斷路器開關跳脫停電事故，影響左營區3859戶，隨後台電轉以民族變電所第45饋線供電，在一小時內全數復電，同步搶修故障線路。台電指出，此次事故為白蟻咬穿電纜所致。

不料，26日中午12時59分民族變電所第45饋線再發生事故，影響範圍也包含25日停電戶，共造成7525戶停電，於當天下午2時43分全數復電。（編輯：陳政偉）1110827

台電高雄區營業處表示，27日清晨5時59分，鼓山變電所因饋線遭松鼠碰觸，造成左營、鼓山、塩埕區一帶8416戶停電，搶修後於7時15分全部復電。（台電提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月27日
台電高雄區營業處表示，27日清晨5時59分，鼓山變電所因饋線遭松鼠碰觸，造成左營、鼓山、塩埕區一帶8416戶停電，搶修後於7時15分全部復電。（台電提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月27日
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