台南第2個眷村文化園區 仁德二空新村動土

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市第2個眷村文化園區「仁德區二空新村原眷舍」修復工程今天動土，規畫打造成半戶外休憩空間，並新置入包含店鋪、閱讀室、多功能教室與劇場，並保留眷舍文化意象。

台南市政府提供資料指出，仁德區「二空新村」原住戶於2009至2011年間陸續遷入相鄰的「二空新城」，清空的原眷舍環境逐漸出現治安、環境及衛生等疑慮，市府由文化局主導及編列規畫設計、工程經費，將二空新村重新打造成半戶外休憩空間。

台南市長黃偉哲下午出席修復工程動土儀式致詞表示，台南市有多處眷村，都是充滿濃濃人情味的地方，在多元文化中扮演重要地位，先前已有水交社文化園區的整理經驗，相信二空文化園區整修一定做得更好。

黃偉哲表示，將來二空眷村會以亮麗風貌呈現，還會有多功能廣場與展示空間，也會像現在大林眷村舉辦眷村文化節活動，讓民眾能夠對當年的眷村文化有更深層感受。

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台南市政府文化局長葉澤山表示，二空新村舊地歷史悠久，經歷過多次戰爭，富有歷史價值，南側為日治時期軍事防空碉堡，戰後仍擔負台南機場防衛任務，見證日治至戰後的歷史演進，此次修復工程計畫總預算新台幣4230萬元，工期360日曆天，預定2023年9月竣工。

葉澤山指出，此案由台南市政府主導，透過再造手法修復既有眷舍並置入新機能，在保有眷村紋理的同時，也將原本封閉的聚落打開，重塑此地與社區鄰里、學校的關係，對內成為居民生活場域的一部分，對外以不同形態訴說展示二空的歷史。（編輯：黃世雅）1110829