屏東投入逾13億建設潮州 規劃棒球場、國際溜冰場

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屏東縣政府指出，潮州鎮是國內溜冰頂尖選手搖籃，在重大建設中興建國際級溜冰場，打造符合國際賽事標準的輪滑場地，成為國內專業選手訓練基地，內部擁有國際最新標準半室內型競速場地200公尺溜冰場地，可容納1000名觀眾席位，預計在今年底前啟用。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真111年8月31日

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）屏東縣政府在潮州鎮規劃新建聯合辦公大樓、國際級溜冰場及棒球場，總計爭取投入逾新台幣13億元經費，加上旗艦版的共融遊戲場「潮好玩幸福村」，將一展地區新風貌。

屏東縣政府財稅局潮州分局、潮州地政、潮州衛生所辦公廳舍建物老舊、潮州戶政借用潮州警分局空間辦公，空間狹小。為提升服務品質，縣府興建潮州地區縣屬機關辦公大樓，提供一站式服務，方便民眾洽公，預計明年完工，將成為民眾健康運動與休閒生活的社區行政中心；另為紓解地方停車需求，規劃1座地上4層立體停車場，並將設置公共自行車租賃站。

屏東縣政府秘書長邱黃肇崇今天在記者會中說明，潮州鎮是國內溜冰頂尖選手搖籃，在重大建設中興建國際級溜冰場，打造符合國際賽事標準的輪滑場地，成為國內專業選手訓練基地，內部擁有國際最新標準半室內型競速場地200公尺溜冰場地，可容納1000名觀眾席位。

此外，縣府在泗林里新建棒球場地，規劃包括1座標準棒球場、通道、球員休息區、周邊環境綠美化及聯外排水等。

邱黃肇崇表示，國際溜冰場、潮州棒球場預計在今年底前啟用，加上潮好玩幸福村，潮州地區的觀光遊憩元素更豐富多元。另外鎮內建置Pbike公共自行車站，因應未來使用需求，也將增設站點。（編輯：郭諭儒）1110831