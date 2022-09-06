淡水漁人碼頭9/9起辦4天煙火秀 將有交通管制

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新北市政府將在9日、11日、18日、25日於淡水漁人碼頭舉辦煙火秀，預估吸引大批人潮參與，活動當日將進行交通管制，呼籲民眾配合警方交管措施及會場工作人員引導。圖為活動會場周邊道路已設置相關交通指引指標。（警方提供）中央社記者王鴻國傳真 111年9月6日

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（中央社記者王鴻國新北6日電）淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動將連續3週舉辦4天煙火秀，預估吸引許多民眾參與，警方當天將進行交通管制並建議民眾搭乘輕軌或於捷運淡水站搭乘紅26公車前往，以免塞車之苦。

淡水警分局指出，市府將連續3週於9日、11日、18日、25日在淡水漁人碼頭舉辦煙火秀，情人橋廣場還有魔術、樂團接力演出，預估吸引人潮參與，當天將進行交通管制，民眾可行駛淡金路、接濱海路前往漁人碼頭，以避開壅塞路段。

警方籲請民眾配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓行人，警方將加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。

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警方表示，建議參加活動民眾多用大眾運輸工具，由捷運紅樹林站轉乘淡水輕軌藍海線或捷運淡水站搭乘紅26公車前往漁人碼頭，也可以從淡水捷運站步行金色水岸欣賞淡水河畔的景緻及遊憩。

指南客運表示，配合新北市政府自8月1日起，推出2個月「有緣新北-公車5元走透透」優惠活動，搭乘紅26「漁人碼頭-捷運淡水站」電動公車路線，不僅可享持一卡通、悠遊卡每段票新台幣5元優惠，沿線還行經淡水老街、滬尾砲台、紅毛城、小白宮、海關碼頭，可飽覽淡水區著名各大觀光景點。（編輯：李錫璋）1110906