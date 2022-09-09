豐原轉運中心啟用 引進27條市區客運路線進站

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台中市豐原轉運中心9日啟用，市長盧秀燕（前右5）表示，選在中秋節啟用，送給台中鄉親秋節大禮。中央社記者趙麗妍攝 111年9月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市豐原轉運中心今天啟用，引進27條市區客運路線進站，更有轉運、商場、停車、活動空間、會議空間等5大功能，還提供7種交通工具轉運，成為山城交通樞紐。

豐原轉運中心今天舉辦啟用典禮，市長盧秀燕、立委江啟臣、台中市議員張瀞分、陳清龍、王朝坤等人與會出席。

盧秀燕指出，豐原人期盼10年的大建設，今天啟用獻給台中鄉親中秋大禮，轉運中心興建經費高達新台幣7億元，感謝江啟臣向中央爭取2億多元減輕市府負擔。

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盧秀燕表示，豐原轉運中心可讓鐵路、捷運、客運、公車、一般車輛、計程車及腳踏車等，7種交通工具可在中心轉運；也是個停車場，汽車可停約296部，機車可停849部，有效紓解火車站前停車需求；內部還有商場，民眾吃東西、買伴手禮都很方便；內部大空間要舉辦活動、公益性會議也可申請使用。

交通局指出，豐原轉運中心是豐原與山城地區重要的交通引擎，為地下2層、地上5層的多功能建築，具客運轉運、停車及商場空間等功能。（編輯：黃世雅）1110909