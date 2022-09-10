廖老大遭批歧視懷孕員工 中市勞工局：曾接獲申訴

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網紅「廖老大」（前）日前曾在直播表示，懷孕女員工可調整職務並調降薪資，引發外界批評懷孕歧視。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇木春台中10日電）網紅「廖老大」日前曾在直播表示，懷孕女員工可調整職務並調降薪資，引發外界批評懷孕歧視；台中市政府表示，去年8月曾接獲琦玉公司勞工申訴涉有懷孕歧視，事後雙方已和解撤案。

被稱為「廖老大」的汽車零件商廖志賢，因自費改裝的「打龜號」，以8.72秒成績拚贏中國網紅「杰爺」，引發各界關注。廖志賢平時常在臉書（Facebook）上直播聊時事，幽默與在地性格，吸引許多網友追蹤。

廖志賢日前曾在直播表示，若有女員工懷孕，返回工作崗位將調整職位，並要讓對方從事清潔員工作，薪水從新台幣4.5萬元調降為2.5萬元，引發外界批評歧視懷孕女性，並要求台中市政府勞工局針對廖志賢的琦玉國際公司調查。

台中市政府今天發布新聞稿表示，琦玉國際公司曾於去年8月19日遭勞工申訴涉有懷孕歧視，經勞工局受理調查後，勞資雙方於去年9月16日和解，申訴勞工當天並填具撤案申請書，勞工局於同年9月28日發函告知申訴勞工該申訴案件已撤回。

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台中市勞工局說明，依據性別工作平等法第10條規定，雇主對受僱者薪資的給付，不得因性別或性傾向而有差別待遇，工作或價值相同者，應給付同等薪資。如有懷孕女性受僱者復職，應以回復原職為主，並不得損及勞動權益。

勞工局指出，雇主對產後的女性受僱者若實施調降薪資，因涉及勞動條件重大變更，應經過勞工同意後始得實施，否則有違反勞動基準法第22條工資應全額直接給付勞工的規定，並依法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1110910