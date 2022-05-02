懷孕移工保障不足遭糾正 勞動部加強宣導滾動修正

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（中央社記者張雄風台北2日電）監察院糾正勞動部對於懷孕移工保障空有法令，卻落實不足。勞動部今晚表示，除加強宣導外，也補助桃園市政府建置移工懷孕資源平台，並與勵馨基金會合作辦理諮詢服務中心，未來將持續滾動修正。

監察院提出調查報告，糾正勞動部對懷孕移工空有法令與措施，卻落實不足，讓女性移工懷孕遭雇主強迫解約回國，甚至隱忍自己懷孕、自行產子等事件不斷發生。

勞動部今天晚間發布新聞稿表示，針對調查報告中所提懷孕移工被迫解約回國、遭遇懷孕歧視的申訴管道等意見，已積極規劃改善作為，並持續檢討改善相關措施，以落實移工人身安全保障。

勞動部說明，對於移工權益的保障，不分本、外國籍勞工一體適用相關勞動法令保障。為保護懷孕移工工作權益，避免遭雇主強迫終止契約致遣送出國，勞動部已建立解約驗證機制，積極督導地方政府於受理雇主與移工提前終止契約時，應探求移工解約真意，倘發現移工因懷孕而遭受雇主惡意解約時，即不予同意驗證，並依法究責雇主違法責任或循勞資爭議程序處理。

勞動部指出，為加強雇主及移工法令認知，有關移工懷孕時雇主不得解僱、移工懷孕後續轉介資源服務等資訊，勞動部勞動力發展署已透過機場法令講習、多國語言網站、廣播及LINE@移點通持續宣導。

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懷孕移工如有遭受雇主任意解約，亦加強宣導移工撥打1955免費諮詢保護專線，勞動部將立即啟動申訴查處及安置保護機制，雇主如經查證違法屬實，將依法廢止聘僱許可，並協助移工轉換雇主。

勞動部說明，為協助懷孕移工諮詢與工作權益，自去年10月起補助桃園市政府建置移工懷孕資源平台，並於今年1月委託勵馨基金會辦理「外國籍婦幼諮詢服務中心」，提供移工於生育及工作權益的諮詢教育、支持性陪伴、緊急安置、工作持續及工作轉換等整合性服務，以利懷孕移工諮詢或尋求必要的協助，後續將依試辦情形，持續滾動修正、擴大辦理。（編輯：張雅淨）1110502