勞工下班後才生產或流產 產假得從隔日起算

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）女性勞工生產或流產，依照懷孕週數不同，雇主應給予不同天數產假，勞動部今天說，如果女性勞工是在下班後才生產或流產，可以主張產假從隔天起算，雇主不得拒絕。

依照性別工作平等法規定，雇主在女性勞工分娩前後，應讓勞工停止工作，並給予產假8週；如果是懷孕3個月以上流產，產假為4週；懷孕2個月以上未滿3個月流產者，產假為1週；懷孕未滿2個月者，產假則是5天。

勞動部過去曾發過相關解釋，明定產假最遲必須從生產或流產當天起算，但近日陸續有勞工反映，認為自己是在下班後才有生產或分娩事實，認為此規定變相讓產假天數變少。

對此，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，經過內部討論，近日已經發函重新解釋，產假最遲還是必須從分娩或流產日起算，但如果女性勞工當天是下班後才分娩或流產，可以主張從分娩或流產日的隔天開始計算產假。

不過，黃維琛也說，產假起算日期涉及產假工資計算，勞工若要主張從隔天起算，須注意是否會受影響。

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他舉例，產假薪資有兩種算法，一種是以勞工分娩前一個完整月份取得正常工作時間薪資來計算，另一種則是以平均工資來計算，取數額高者來發給，假設一名勞工在6月30日生產，勞工主張產假從當日起或隔日起算，就會影響到產假工資的計算期間，可能有不同的數額。

黃維琛也表示，假設勞工確實在完成勞務後才有生產或流產事實，向雇主主張產假從隔日起算，雇主仍不得拒絕，提醒雇主注意。（編輯：管中維）1110728