更多編輯台推薦新聞：
大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

員林砸傷人號誌燈設置超過30年 議員籲訂汰換年限

2022/9/12 17:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化縣議會今天開臨時會，時力議員吳韋達質詢指出，員林市砸傷人的號誌燈已有30年歷史，彰化應訂出號誌燈汰換年限及規則；彰縣警局長吳坤旭則說，已清查縣內所有號誌燈。

彰化縣議會第19屆第21、22、23、24次臨時會今天進行的議程為綜合討論及臨時動議，時代力量彰化縣議員吳韋達在綜合討論時，針對員林市先前發生號誌燈疑被強風吹斷砸傷人議題提出質詢。

吳韋達說，從新聞影片中看到號誌燈倒下，直接壓傷路人畫面觸目驚心，擔心彰化縣還有多少未爆彈，警方雖動員員警進行全面清查，但員警並非專業工程人員，加上使用敲擊法做排查，無法確保安全無虞，縣府應籌組專家團，針對全縣號誌燈進行大健檢，而這次倒塌燈桿已設置超過30年，彰化應規定燈桿汰換年限及規則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳坤旭則指出，在員林號誌燈桿倒塌事件後，已緊急動員所有轄區員警，針對縣內所有交通號誌進行排查，主要檢查外表是否有鏽蝕及傾斜，而內部部分使用敲擊法判斷，3050座號誌中有13座需要改善，至於負責維修號誌燈廠商法律責任，縣警局也會追究。

記者致電彰化地檢署詢問檢方是否針對號誌燈砸傷人事件進行調查；檢方指出，目前案件仍列他字號，檢察官已進行調查了解中。（編輯：謝雅竹）1110912

吳韋達
彰縣府須國賠4億7000萬給台化 環團支持縣府上訴
吳坤旭
彰縣民10人在東南亞失聯 縣警局透過外交系統協尋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族