苗栗竹南9/14徵才活動 近7成職缺高中畢可應徵

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）勞動部勞動力發展署桃竹苗分署14日將在苗栗縣竹南科學園區辦理徵才活動，共16家廠商釋出逾千個工作機會，其中近7成職缺，求職者具高中職學歷即可應徵。

勞動部發展署桃竹苗分署苗栗就業中心主任陳懷峰今天透過新聞稿指出，這場徵才活動預計14日上午9時至下午1時在竹南科學園區行政服務中心（竹南鎮科研路36號2樓）舉行，邀請京元電子、錼創科技、智邦科技、立康生醫及尚順開發等16家廠商，提供1178個工作機會。

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陳懷峰表示，這次徵才活動約有近7成職缺是高中職學歷即可應徵，職缺包含技術員、餐廳服務員、樓面儲備幹部、賣場人員、客服人員等，並以技術員為大宗，盼協助失業民眾儘速就業及解決產業缺工問題。

苗栗就業中心表示，京元電子產線技術員、群佳科技作二休二夜班技術員及力積電夜班技術員，起薪皆新台幣3萬5000元以上，其中力積電更開出近4萬元月薪招攬優秀人才，建議有意願投入科技廠的民眾，不妨把握機會，從待遇、福利、公司前景等方面多評估比較，選出理想工作。（編輯：李錫璋）1110912