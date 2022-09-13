苗21線巨石崩落 交通一度中斷
2022/9/13 09:50（9/13 10:06 更新）
苗栗縣南庄鄉苗21線道路通往神仙谷路段，13日發生巨石崩落，阻斷交通。（苗栗縣議員楊文昌提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月13日
（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣南庄鄉苗21線通往神仙谷路段今天有巨石崩落，阻斷交通，民眾自行推開巨石，也已通報警方和鄉公所派員前往搶通，幸無人員傷亡。
苗栗縣議員楊文昌接受媒體訪問表示，昨天下雨一整天，清晨7時許有民眾行經苗21線12.6公里處，發現10餘顆巨石從山坡滾落路面，交通中斷。
楊文昌說，當時雖下大雨，但為方便校車接送學生，部落族人立即前往以人力徒手方式推開巨石，開闢小路，讓小型車可暫時通行，要上班、上課民眾也能順利下山。
苗栗縣政府消防局說，颱風影響，山區雨勢不斷，12日起苗21線3.8公里、6.8公里及12.5公里處陸續有坍塌、落石，目前部分路段僅開放單線通行，提醒民眾除非必要，應避免上山。（編輯：李明宗）1110913
苗栗縣南庄鄉苗21線道路通往神仙谷路段，13日發生巨石崩落、阻斷交通路線，當地部落族人以人力徒手方式推開巨石，開闢一條小路，讓小型車可暫時通行，要上班、上課民眾也能順利下山。（苗栗縣議員楊文昌提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月13日
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