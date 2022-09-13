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東華附小家長總動員 每學期輪1天協助交通導護

2022/9/13 11:51
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）國立東華大學附設實驗小學因學生多、校門口腹地小，上學尖峰時間交通壅塞，需近20名交通導護志工維持交通順暢，這學期開始由全校600多名家長輪值1天，讓學童上學更安全。

東華附小鄰近花蓮縣府及住宅區，全校學生近900人，上學尖峰期接送車輛，造成路口壅塞，也曾發生車碰撞事故；東華附小校長鮑明鈞今天接受媒體聯訪指出，共有8路口須安排導護志工指揮引導，每天需要近20名人力投入。

鮑明鈞說，往年交通導護志工需負責一整學期，因時間長家長難配合，長年來都是退休家長或資深志工承接，很多資深志工的孩子都已畢業多年，甚至早都上大學。

東華附小與家長會共同討論，推出「一日交通導護志工」輪值制度，這學期試行。鮑明鈞說，家長一學期只要選定1天，擔任交通導護志工30分鐘，獲得全校家長同意，這學期開始以班級為單位，每天都有不同家長協助交通導護。

鮑明鈞說，交通導護工作由志工團分配工作，開學首週在花蓮縣警察局交通隊協助引導下，順利完成，上週起校方自行運作，目前都沒問題。

家長會長王銘嶸說，家長踴躍配合，人力充足，若臨時無法執行，資深導護志工也能出動遞補空缺，重要路口也都會有資深或固定執勤的志工帶領，未來也會視實行狀況調整。

導護志工孟媽媽說，實際參與導護工作，才能理解志工的辛苦，對於降低導護過程糾紛、交通違規事件，能夠有耐心引導。（編輯：陳仁華）1110913

鮑明鈞
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