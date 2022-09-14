遭臉書粉專質疑盜圖 高市府澄清：版權市府所有

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市長陳其邁日前在臉書分享一張鍋燒意麵美食照，遭臉書粉專「政客爽」質疑盜圖；高市府今天表示，圖片來自高市府出版刊物「高雄畫刊」，版權市府所有，要求造謠的粉專嚴正澄清。

藝人楊丞琳在中國綜藝節目提到「台灣吃海鮮是奢侈」惹議，陳其邁5日在臉書發布圖文介紹高雄一家早餐店的鍋燒意麵美食，稱讚鍋燒意麵有很多蝦、充滿鮮味，其實在高雄從早到晚，都吃得到「現撈」又便宜的海鮮，實在是很幸福。

不過臉書粉專「政客爽」昨天卻發文指陳其邁的照片，與一篇介紹店家的文章所附的照片一樣，質疑陳其邁是拿漢堡店的照片使用。

高市府發言人周璟瑜今天接受媒體聯訪表示，陳其邁臉書5日發的照片，出處是市府出版的「高雄畫刊」，發行人是陳其邁，版權市府所有，沒有盜圖問題。提醒網友不要再散播假消息，助長歪風，也要求惡意造謠的粉專要嚴正澄清。

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周璟瑜還說，高雄畫刊內容主要在介紹高雄好玩、好吃及特色景點，內容豐富，除了會發行紙本，也可以在網路上點閱，歡迎大家多閱覽，並多到高雄玩。

在市府澄清後，臉書粉專「政客爽」也在原本質疑的文章留言區內，補上市府的澄清說法，並強調自己從頭到尾都是問句質疑，質疑的原因，是因為原本相信政治人物起碼會自己或由小編拍攝所吃的食物。（編輯：卞金峰）1110914