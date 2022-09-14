議員指北市圖更新App瑕疵惹民怨 市府坦承疏忽

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議員陳怡君指出，市立圖書館App日前因改版導致無法借還查書，北市府卻未事先通知市民，質疑作業有瑕疵。北市教育局表示，確實疏忽，今天已修復完成，可提供正常服務。

民進黨北市議員陳怡君發布質詢資料表示，接獲投訴，台北市立圖書館App自9日無預警跳出即將改版、停止服務訊息，卻未事先通知及未說明重新上線時間，讓民眾直呼莫名其妙。

陳怡君說，民眾登入台北市立圖書館App，發現會員帳號、行動借閱證等出現狀況，無法借、還、查書，13日App才出現網頁版有建置行動借閱功能或可用台北通App替代等方式，但經操作試用，還是發生狀況，這證實北市府推動智慧城市在市長柯文哲卸任前徹底破功，相關局處螺絲鬆掉，還發生低級錯誤。

台北市教育局回應，市立圖書館App系統轉換測試未提早開始，造成無法在預定時間完成改版，實為疏忽，未來將提早作業，轉換改版期間造成讀者不便，市圖致最深歉意，將全力處理，讓各項功能早日完整呈現，至於改版期間，App跳出說明文字不夠精確，造成民眾誤會與困擾，實感抱歉。

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教育局指出，為提供優質借閱服務，北市圖館藏查詢系統及App在12日進行改版，因系統剛上線，登入功能較不穩定，為保障讀者借閱權益，北市圖除主動延長預約取書、還書期限，更提升館藏查詢系統效能。

教育局表示，市圖進行館藏查詢系統及App改版作業，8月3日已透過網站公告從9日晚間9時起暫停相關服務，館藏查詢系統13日已恢復服務，但因系統運作較緩慢，已協同廠商調整，今天修復完成後，讀者就能使用查詢、預約等服務。（編輯：李錫璋）1110914