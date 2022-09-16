新北果菜公司不如北農 侯友宜：應做更好是事實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北16日電）新北市議員李倩萍今天質詢，新北果菜公司是穩定蔬果物價重要角色，卻無作為，且拍賣價格與交易量都輸給台北果菜公司，新北市長侯友宜說，「我們應做得更好是事實」。

李倩萍表示，新北果菜公司的業務範圍中明定，果菜公司要擔負穩定市場物價及安定民心角色，但每次遇到颱風蔬果價格飆漲、產量過多又崩跌，不見果菜公司有任何作為，並詢問侯友宜果菜公司表現是否及格。

侯友宜說，果菜公司同仁已盡力平衡物價、供需，已做到該做的事，尤其蔬果有季節性，量少就會價高，不過「我們應做得更好是事實」。

李倩萍說，果菜公司近年業績逐年下滑，市府作為主管機關應該嚴格檢視營運是否發生問題；且新北果菜公司每天蔬果交易量約800噸，相較北農的1700噸有滿大落差，侯友宜已自詡未來三重果菜市場要搬到蘆洲，要做到全國最大、有國際級水準的果菜市場，是否有信心未來能超越北農？

侯友宜說，水果營銷量目前沒問題，但蔬菜仍輸給台北第一果菜公司，未來腹地拉大、更現代化，交易更順暢，「我們不是沒有機會」。

李倩萍表示，「不是地方大，人家就一定要來」，最重要是運輸過來後有沒有通路可趕快出去，因為如果沒賣完就要報廢，北農就是通路多、價格好才吸引這麼多人；既然要打造有國際級水準的果菜市場，最重要的是相關配套有沒有做好，而不是著重在建築物本體問題。

議員林銘仁說，新北市人口是台北市近2倍，銷量卻不到台北市一半。農民最希望的是賣到好價格，但新北本地產的胡蘿蔔、山藥與綠竹筍在新北果菜市場的價格都比台北低，「連我們自己果菜市場都推不出去、賣不出好價格，如何照顧農民」？

侯友宜說，台北果菜公司很早就成立，很多人都習慣在那裡買賣，且每個地方需求性、消費群不同。

林銘仁問，是否有與台北市討論過，可整合雙北果菜市場，變成「北北果菜批發公司」？這樣價差就會消失。

侯友宜表示，現在雙北有合作機制，彼此互補不足，不過目前沒有整併規劃。台北與新北出現價差主要仍是因為消費族群不同。（編輯：張銘坤）1110916