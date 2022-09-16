豬腳麵線改為現金 彰縣福興鄉重陽禮金調至600元

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彰化縣福興鄉公所重陽敬老金原為新台幣500元，今年考量COVID-19疫情，另將禮品改為發給新台幣100元，合併禮金共計600元，將以匯款或現金發放。（福興鄉公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年9月16日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣福興鄉公所往年發放新台幣500元重陽禮金，再給1份麵線或蛋糕，今年考量疫情，麵線改為給100元，合併禮金共600元，以匯款或現金發給鄉親，鄉公所估計7967人符合資格。

各鄉鎮市公所陸續發放重陽敬老禮金，福興鄉公所公告，每年重陽都會補助65歲以上鄉民每人80元，由社區、村辦公室發放豬腳麵線或蛋糕，今年因疫情改為補貼現金100元，併同重陽禮金500元，合併發放。消息一出，許多鄉民都認為這是一項便民德政，紛紛肯定。

福興鄉公所主秘陳淑芬今天接受中央社記者訪問表示，受國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，彰化縣政府有發公文請鄉公所鼓勵鄉民透過匯款領取重陽敬老禮金，今年鄉內共有7967人可領敬老禮金，其中只有666人領現金，其餘都是採匯款。

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陳淑芬表示，過去敬老禮金發放現金，民眾領取時，順便再領一份豬腳麵線或蛋糕，鄉公所去年開始辦理匯款方式，親領現金的鄉民大幅減少，要民眾特地再來領麵線或蛋糕，對老人家也不方便，日前有鄉親詢問為何沒發豬腳麵線，因此，鄉公所說明改為補貼100元。

陳淑芬表示，福興鄉公所重陽敬老禮金發放對象原為75歲以上，鄉長蔣煙燈上任後，於2020年起下調年齡為65歲以上，今年「麵線改100元」，合計600元以匯款或現金發給鄉親，讓經費都實際用在長者，因為不一定每個人都會特地去領麵線或蛋糕。（編輯：張芷瑄）1110916