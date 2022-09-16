琉球船長公海猝逝 海巡艦艇伸援手接回台灣

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正在關島北方海域作業的琉球籍漁船「金隆成18號」船長15日因病猝逝，由於船員不會開船，海巡署獲報已派遣艦艇搭載代理船長出航，希望盡快將人、船平安接回台灣。（琉球區漁會提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月16日

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）在關島北方海域作業的琉球籍漁船「金隆成18號」，陳姓船長15日晚間因病猝逝，船上7名印尼船員不會開船，正值颱風好發期，由海巡署派遣艦艇搭載代理船長，要將人、船接回台灣。

14日下午2時許，東港漁業電台接獲「金隆成18號」求援通報，陳姓船長在作業期間身體虛弱不適，家屬擔心病情惡化，請求支援，要將船長接回台灣就醫。

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直到15日，陳姓船長先是昏倒沒有意識，船上的7名印尼籍漁工不懂中文，心急家屬透過仲介聯繫，當天晚間得知船長已經沒有呼吸心跳消息，船上也沒有其他人會開船，家屬更憂心全船漂流進入關島海域，不斷請求協助。

琉球區漁會告訴中央社記者，目前正值颱風好發期，沒有人會開船的情況下，真的危險，海巡署已經派遣艦艇搭載代理船長出航，但仍要等PCR結果出爐，希望盡快將人與船接回台灣。（編輯：黃世雅）1110916