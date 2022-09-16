更多編輯台推薦新聞：
影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王
運動

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化
國際

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

琉球船長公海猝逝 海巡艦艇伸援手接回台灣

2022/9/16 18:59（9/16 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
正在關島北方海域作業的琉球籍漁船「金隆成18號」船長15日因病猝逝，由於船員不會開船，海巡署獲報已派遣艦艇搭載代理船長出航，希望盡快將人、船平安接回台灣。（琉球區漁會提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月16日
正在關島北方海域作業的琉球籍漁船「金隆成18號」船長15日因病猝逝，由於船員不會開船，海巡署獲報已派遣艦艇搭載代理船長出航，希望盡快將人、船平安接回台灣。（琉球區漁會提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）在關島北方海域作業的琉球籍漁船「金隆成18號」，陳姓船長15日晚間因病猝逝，船上7名印尼船員不會開船，正值颱風好發期，由海巡署派遣艦艇搭載代理船長，要將人、船接回台灣。

14日下午2時許，東港漁業電台接獲「金隆成18號」求援通報，陳姓船長在作業期間身體虛弱不適，家屬擔心病情惡化，請求支援，要將船長接回台灣就醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

直到15日，陳姓船長先是昏倒沒有意識，船上的7名印尼籍漁工不懂中文，心急家屬透過仲介聯繫，當天晚間得知船長已經沒有呼吸心跳消息，船上也沒有其他人會開船，家屬更憂心全船漂流進入關島海域，不斷請求協助。

琉球區漁會告訴中央社記者，目前正值颱風好發期，沒有人會開船的情況下，真的危險，海巡署已經派遣艦艇搭載代理船長出航，但仍要等PCR結果出爐，希望盡快將人與船接回台灣。（編輯：黃世雅）1110916

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族