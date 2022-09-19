連任7屆中市議員何敏誠將交棒 最後總質詢回顧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

已連任7屆的民進黨台中市議員何敏誠（圖）下一屆不再參選，19日是他最後一次的市政總質詢，他以「回顧前瞻，期許未來」為題，檢視台中市長盧秀燕各面向施政。中央社記者郝雪卿攝 111年9月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中19日電）已連任7屆的民進黨台中市議員何敏誠，下一屆不再參選，今天是他最後一次的市政總質詢，在生涯第58次總質詢以「回顧前瞻期許未來」為題，檢視台中市長盧秀燕各面向施政。

出身政治世家的何敏誠，今年68歲，連同未合併升格前的台中市議會，已連任7屆市議員，處事圓融的他，與藍綠政治人物都有交情，下一屆將交棒兒子何昆霖參選市議員，他則要過含飴弄孫的生活。

何敏誠說，自己7屆議員任內，從未缺席過市政總質詢，而今天則是他第58次、也是最後一次的總質詢，他以「回顧前瞻 期許未來」為題，從民政、財政經濟、教育文化、交通地政、都發建設、警消環衛等方面，檢視盧市府各面向施政，認為盧市府「空話大於行動」。

在民政社會議題部分，何敏誠指出，縱然社會局擁有龐大的預算，但仍擋不住已然形成國安危機的台中市少子化問題，就是代表目前政策並未明確配合少子化，因為現在環境已讓人覺得生子是一件經濟壓力極大的苦差事，包括房價高、薪水低，都造成台中年輕人不願生子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在財政經濟面部分，何敏誠說，市府雖說財政狀況越來越好，但如捷運藍線、大車站計畫等，盧市府並未積極施行，反而越拖造成後續所需經費越花越多，另外，文化教育面諸如國漫館爭議及台中校園狼師案，盧市府也未妥善處理。

盧秀燕表示，現在年輕人育兒負擔大幅增加，台中市的生育津貼10年來都沒有調整，為讓年輕人敢生敢養，今年起生育津貼調整為1胎2萬元；同時也降低小公托費用，從1萬元調降為7000元，扣掉補助，等於家長每月只需負擔1500元；且公托市府也拚命蓋，她上任前才5家，目前已增加至24家；社宅目前已開工或完工的好宅已達5971戶。（編輯：黃世雅）1110919