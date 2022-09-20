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北市電動公車336輛上路服務 目標2030年全換

2022/9/20 13:06
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）北市交通局今天表示，目前上路服務的電動公車有336輛，年底以400輛為目標，朝2030年公車全面電動化目標邁進。

台北市交通局今天舉行「電動公車新未來，全心全E為您服務」記者會，台北市長柯文哲致詞時表示，為達2050淨零碳排放目標，電動公車勢在必行。

柯文哲指出，目標為今年底400輛電動公車上路、2030年北市全部汰換成電動公車，預估會超過3000輛。在這期間還有很多工作要做，如準備充電站、電路怎麼拉、供電是否足夠等。

柯文哲並表示，北市在推動電動公車規劃了許多措施，包含不再補助購買燃油公車、都市計畫留設電動公車調度站用地，及按照搭乘人次每人次補貼新台幣2.12元，引導公車業者加速汰換電動公車，並配置高載客路線。

交通局指出，北市自2018年起將老舊柴油公車逐步汰換為電動公車，目前於66路、和平幹線、民權幹線、信義幹線、307路、236區、251區、262路、284路、藍36路、620路、紅12路、557路、902路、957路及208路等16條路線，共配置有336輛電動公車及15個電動公車場站。

台北市公共運輸處表示，電動公車不僅具有低噪音、低汙染等特色外，也配置科技與智慧化配備，每輛電動公車均配有ADAS系統（先進駕駛輔助系統），包含「車道偏離預警」、「疲勞駕駛偵測」、「行車視野盲點警示」等設備。

公運處表示，未來仍將持續協助客運業者向交通部申請電動公車相關補助，協助媒合適當土地空間建置電動公車場站等。

公運處說，另籌備中有113輛電動公車，正向中央申請補助購買的有560輛。（編輯：李亨山）1110920

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