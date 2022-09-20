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扎根金門AI教育 科技公司捐贈軟體給各級學校

2022/9/20 14:21
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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）台北市樞石國際同濟會偕同智泰科技公司，今天捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門縣。縣府盼藉由產官學合作培育AI人才，為金門科技智慧教育扎根。

捐贈儀式在縣府多媒體簡報室舉行，縣府秘書長陳祥麟和金門大學學務長呂立鑫代表接受並回贈感謝狀，樞石國際同濟會會長李燕妮率會員出席，金門各級學校校長也在場觀禮。

陳祥麟致詞表示，現在是知識爆炸時代，學生操作3C很快上手，但不懂原理，無法撰寫程式語言，智泰將AI視覺化，藉由辨視蒐集資料及深入學習，對於AI推廣及接受資料都會有很大助益；期盼經產官學合作，攜手推動AI教育及人才培訓，讓金門學子具備AI技能，成為社會所需人才，打造金門成為智慧城市。

陳祥麟說，108課綱新增科技，並強調素養，感謝智泰捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門各級學校，嘉惠國小到大學學子，透過AI人工智能教學，落實資訊無落差，城鄉沒有差距願景。

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智泰科技公司董事長許志青表示，希望打造AI人才，所有人都懂AI，因此將AI工具化，透過大家密切合作，讓AI在金門落地深根，將金門建置成智慧城市。他說，捐贈只是一個開始，未來要踏實地培養社會AI人才，願大家一起努力。

此外，金門縣教育處長黃雅芬表示，這次樞石同濟會、智泰科技捐贈AI圖像檢測軟體，能透過降低AI程式語言門檻，讓學生瞭解AI如何進行圖像辨識、蒐集資料、深度學習，透過實際操作，更進一步了解AI。（編輯：郭諭儒）1110920

陳祥麟
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