提升海域救難能量 金門拖船「金港5號」高雄下水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）在交通部航港局副局長劉志鴻等人見證下，金門新建港勤拖船「金港5號」今天在高雄完成下水典禮，預計2023年初投入金門港區港勤作業，可望提升金門海域拖帶與救難能量。

「金港5號」下水典禮在高雄高鼎遊艇公司中信廠區舉行，劉志鴻、金門縣長楊鎮浯、高鼎遊艇董事韓碧祥等人出席觀禮。

金門縣港務處發布新聞表示，楊鎮浯在下水典儀致詞表示，金門是個四面環海的島嶼縣市，對外交通除了空運外，重中之重便是海運交通，目前金門港2艘拖船船齡已達20多年，「金港5號」如期下水，期許船舶航行測試順利，並於2023年農曆年前抵達金門，順利投入營運，為金門港區作業增添生力軍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

港務處表示，新建拖船全長31.4公尺、寬11.2公尺、深4.1公尺、吃水2.96公尺，經濟船速達12節、巡航距離達400海浬；駕駛室為全視野佈置，推進方式採用2具全向式推進器，能提供靈活操作性與淺吃水需求，並搭配2500匹馬力引擎，具備30噸拖力；不僅能達成協助一般船舶靠離岸作業，也能在近海進行船舶拖帶任務。

此外，港務處表示，「金港5號」搭載了FIFI-1等級的消防設備與泡沫櫃，擁有充足的消防能量，期待正式交船值勤後，為船舶管理及港勤作業注入新血，提供更完善的港區安全維護與服務能量。（編輯：黃世雅）1110920