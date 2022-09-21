鐵路不通類火車時間太晚 鳳林鎮專車送學生上學

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花東鐵路因地震受損，花蓮至台東方向列車停駛，花蓮鳳林鎮公所租用遊覽車，明起週一至週五免費接送鎮內學生到花蓮市區學校，預計試辦10天，視接駁狀況決定是否延長。

鳳林鎮公所今天發布新聞稿指出，台東強震造成鐵路受損，花蓮至台東方向列車停駛，雖有類火車支援，但車班時間較晚，且只停大站，學生要先由家人接送至車站才能搭車，抵達花蓮車站後還要轉車才能到校，十分不便。

鳳林鎮公所秘書徐誌謙告訴中央社記者，評估鎮內依靠鐵路通勤的學生約40多人，鳳林鎮長蕭文龍指示租用一部遊覽車，免費接送鳳林鎮就讀花蓮高中、花蓮高商及花蓮高工等校的學生，專車送到校，下午放學也有專車接駁，讓學生不用遲到早退。

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鳳林鎮公所學生專車上午6時20分從長橋里義民亭出發，沿途停靠鳳林公車站前鎮民廣場、南平公車站、林榮公車站、花蓮市中華路，依序送往花蓮高商、花蓮高工、花蓮高中等校，下午5時從花蓮高中出發，循原路返回。

鳳林鎮公所新聞稿指出，遊覽車業者提供低於市場價格優惠，10天試辦時間費用由公所支付，後續再視政府政策、學生搭乘狀況，決定是否延長辦理。（編輯：郭諭儒）1110921