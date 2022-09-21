蔡其昌第2支競選影片 強打台中空污治安虐童議題

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民進黨台中市長參選人蔡其昌競選團隊21日公布第2支競選影片，立委林靜儀（右起）、張廖萬堅、何欣純、黃國書、莊競程並在記者會中，針對權威雜誌滿意度調查，砲轟台中市長盧秀燕施政評比屢次墊底，市民不買單、諸多建設多次流標、執政能力低落等。中央社記者趙麗妍攝 111年9月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部今天發表第2支競選影片，55秒的「台中，您好嗎」影片中，表述台中市近年來在空污、治安、虐童議題上爭議，強調台中不需要道歉市長，需要行動派市長。

蔡其昌競選總部今天召開記者會，發表第2支競選影片「台中，您好嗎？」，55秒的影片中，以「台中，你這幾年好嗎？」心疼口吻開頭，提到台中市的空氣沒有換新、社會住宅用地賣給財團、治安亮紅燈、虐童事件頻傳，台中市長盧秀燕成為只會道歉的市長。影片結尾提及，讓蔡其昌來做，要用行動讓台中感到光榮及驕傲。

立委張廖萬堅、何欣純、黃國書、莊競程、林靜儀在記者會中，針對權威雜誌滿意度調查，砲轟盧秀燕施政評比屢次墊底，市民不買單，諸多建設多次流標，執政能力低落。

林靜儀表示，盧秀燕選前高喊空氣換新、選後卻阻擋燃氣機組發照，拖延以氣換煤的進度，讓台中人多吸了1年的髒空氣。

本身是新手爸爸的莊競程指出，台中市虐童案件頻傳，父母難以安心，他舉例，柔道虐童案、華興虐童案等案件，家長報案後沒有用心調查，等到議員、家長一再要求，市府才重啟調查，「媽媽市長」一點都不可靠。

黃國書說，前台中市長胡志強闢建草悟道，前台中市長林佳龍也整治綠川、柳川，盧秀燕執政以來，舊城區明顯停滯延宕。

張廖萬堅細數，霧峰聯合行政大樓、烏日全民運動館，大肚和美大橋、東豐快速道路、巨蛋等全都流標多次，就連台中市小學的本土語教科書都可流標，簡直令人難以置信。

何欣純則說，班班有冷氣、校園老舊校舍的修建計畫以及國民運動中心，中央提供8成多的預算挹注台中市，近年來，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌堅持下，年年增加台灣的長照預算，這些政績在立委以及中央政府的努力下達成，反觀市府毫無作為。

蔡其昌今天上午出席大台中計程車業挺蔡其昌後援會成立大會，500多名計程車司機齊聚烏日日出停車場。蔡其昌提出計程車相關政見，當選後敬老愛心卡搭乘計程車的使用額度將再提高、市府補助計程車裝設多元支付設備、多元支付的普及率達到全台第一。（編輯：謝雅竹）1110921