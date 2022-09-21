基隆正濱紅磚屋修繕開工 打造青創孵育基地

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市紅磚屋補強修繕工程今天開工，市長林右昌出席持槌鑿磚，期盼工程順利圓滿，並期許此處未來成為青創孵育基地築巢引鳳，讓有志青年能深耕發展。

林右昌致詞表示，市府先前對正濱漁港周邊廊帶規劃，是從漁會正濱大樓串接到正濱漁港色彩屋再到和平島，色彩屋完成後已成為全國最夯、最熱門的打卡景點，漁會正濱大樓也已修復完成，此外，舊正濱派出所也轉型成為觀光廊帶的服務核心。

林右昌說，當初規劃廊帶時，一直在思考未來正濱地區再造需要哪些元素和空間，發現紅磚屋剛好位於舊正濱派出所和漁會正濱大樓之間，是最好的串接位置，透過旁邊的巷弄，還可銜接到舊正濱派出所後方的廣場，如此就可成為完整的人本、觀光休憩環境。

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林右昌表示，紅磚屋未來將成為青創孵育基地，屆時會有工作坊、青創培訓計畫等進駐，當然也會成為年輕人聚集的地方，可以在此交到更多朋友，一同發揮創意，衍生出更多在地青年創業。

市府產業發展處表示，位於中正路463號的紅磚屋，建於民國37年，原為農委會水產試驗所房產，主體以紅磚建造，因建物年老失修，市府陸續完成耐震評估及空間設計作業，並向水試所撥用空間整修，總工程預算為新台幣1944萬餘元，預計明年下半年完工，盼透過紅磚屋串聯正濱港邊微創聚落，帶動正濱廊帶街區發展。（編輯：李錫璋）1110921