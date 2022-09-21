嘉市第6所慈濟靜思閱讀書軒啟用 拓展學生視野

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嘉義市政府21日在北園國中舉行靜思閱讀書軒啟用典禮，嘉義市長黃敏惠（後中黃色口罩立者）到場參與揭牌啟用，場面熱鬧溫馨。中央社記者黃國芳攝 111年9月21日

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市政府今天在北園國中舉行靜思閱讀書軒啟用典禮，為第6所學校建置書軒，慈濟除了建置書軒外，未來將每年補充書籍，不僅打造更優質閱讀環境，並拓展學生視野。

嘉義市北園國中靜思閱讀書軒啟用典禮，今天由嘉義市長黃敏惠帶領市府團隊，與慈濟靜思書軒營運長蔡青兒及書軒捐贈者勇源基金會執行長陳致遠等人共同揭牌啟用，場面熱鬧溫馨。

黃敏惠致詞表示，靜思閱讀書軒提供學生充滿光亮、舒服及好書的地方，在老師的引導下，學生可以安靜下來思考，學思中不斷精進自己。

蔡青兒指出，自5年前起，只要有校園適合空間，就開始成立靜思閱讀書軒，感謝勇源基金會支持，讓教育種子在每個校園發芽，閱讀讓希望綻放，把愛的種子散播於社區、校園每一個角落，並在學生心中種下美好、善的種子。

陳致遠表示，靜思閱讀書軒一開始是在摸索中完成，直到現在的布置、設計非常有效率、到位，真正受惠的是學習中的學生，勉勵他們能夠「靜」、「思」下來，這是非常舒服的環境，希望學生好好地閱讀、思考，學到新知，對做人、做事都有幫助。

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嘉義市教育處長林立生指出，閱讀素養是學生一輩子帶得走的能力，嘉義市持續推廣閱讀教育，近年來在角逐閱讀磐石獎方面更是常勝軍。這次引進慈濟的資源，除建置書軒外，未來慈濟將年年補充書籍，讓閱讀拓展學生視野。

林立生表示，嘉義市目前已完成北園國小、蘭潭國中、北園國中、嘉義國中、玉山國中、南興國中等6所學校建置書軒，未來將持續爭取，打造學生更優質閱讀環境。（編輯：陳政偉）1110921