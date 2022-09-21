阿堂鹹粥遭質疑漏開發票 國稅局9月兩度稽查依規開立

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（中央社記者張璦台北21日電）台南美食名店「阿堂鹹粥」遭質疑漏開統一發票，網友希望國稅局「祭出一點手段」；南區國稅局官員今天表示，中秋節期間加強稽查，以及中秋後、9月中旬清晨稽查，阿堂鹹粥都有依規定開立發票。

近年隨著營業人經營型態轉變及設備提升，許多麵食館、自助餐、便當業者等免開立統一發票的「營業性質特殊營業人」，已具有使用統一發票能力，國稅局為核實課稅，針對銷售額已達使用統一發票標準，且符合條件者，輔導使用統一發票。

南區國稅局官員表示，阿堂鹹粥是使用統一發票的商號，一開始用手寫式，但在加強輔導後，改為二聯式收銀機發票系統，設置專人開立；後續國稅局在稽查過程中，有發現漏開發票情事，並處以停業7天、14天處分。

阿堂鹹粥近期因漲價掀熱議，同時有網友指阿堂鹹粥不主動開發票是陋習，希望國稅局「祭出一點手段」。

南區國稅局官員指出，中秋節期間專案加強稽查，阿堂鹹粥都有依規定開立發票，9月14日清晨6時至8時，再度出擊稽查，也有依規開立，後續也會持續關注其開立發票情況。（編輯：張均懋）1110921