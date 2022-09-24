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台東縣府原民黑膠音樂展演 重現唱盤裡的歌聲

2022/9/24 18:19（9/24 18:36 更新）
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台東縣政府舉辦的原住民黑膠音樂展演系列活動開跑，「黑膠時代原住民音樂展覽」24日下午在原住民文化創意產業聚落舉辦開幕活動，展示原民歌手黑膠唱片作品。中央社記者盧太城攝 111年9月24日
台東縣政府舉辦的原住民黑膠音樂展演系列活動開跑，「黑膠時代原住民音樂展覽」24日下午在原住民文化創意產業聚落舉辦開幕活動，展示原民歌手黑膠唱片作品。中央社記者盧太城攝 111年9月24日
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（中央社記者張祈台東縣24日電）台東縣政府舉辦原住民黑膠音樂展演系列活動，展出原住民資深歌手過往的黑膠唱片、卡帶等，邀請老歌手分享他們的人生故事、重現唱盤裡的歌聲，帶領民眾找回昔日的黑膠記憶。

原住民黑膠音樂展演今天在原住民文化創意產業聚落舉行開幕儀式，現場陳列黑膠實體唱片、錄音帶、老式唱盤機等，金曲歌手桑布伊及盧靜子擔任雙代言人，於開幕活動演出。

台東縣長饒慶鈴致詞指出，40年前的黑膠唱片時期，不少台東原民歌手都曾是黑膠老歌手，隨著音樂技術進步，黑膠逐漸被遺忘，希望透過辦理原住民黑膠音樂展演系列活動，讓大家找回黑膠記憶。

78歲的阿美族金曲歌后盧靜子說，在部落會唱歌不稀奇，能錄唱片就很稀有，尤其當年能錄製黑膠唱片更是不得了，很可惜那個年代大家都很窮，買不起唱片、唱盤，沒能夠保存。

台東縣府指出，過去在黑膠時代知名的「鈴鈴唱片」，出過至少86張台東籍歌手的黑膠專（合）輯唱片、600餘首歌曲，顯示台東老歌手在台灣流行音樂界的輝煌紀錄。

台東縣府指出，貓貍文化工作室彭文銘，收藏黑膠母帶多年，擁有鈴鈴唱片過去所有黑膠音樂版權，縣府向彭文銘採購229首音樂版權，也感謝他多年來保存推廣原住民音樂文化。

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台東縣府指出，原住民黑膠音樂展演系列活動邀請黑膠唱片老歌手、蒐藏家、研究者及當年幕後製作人、樂手、老唱片行負責人參與，提供珍貴保存並到場分享。

台東縣府指出，即日在原住民文化創意產業聚落LIMA展區進行2個月展覽，另外今天、25日、30日及10月1日在TTStyle波浪屋舉辦4場榮耀老歌手演唱會，包括跪父樂團、桑布伊、陳明仁、發熱帶樂團、南月桃、卑南族青春歌隊及吳花枝，再現唱盤裡聲音。（編輯：黃世雅）1110924

台東縣政府111年風起原舞系列活動「原住民黑膠音樂展演」開跑，24日在原民文化創意產業聚落舉行開幕活動，阿美族金曲歌后盧靜子應邀擔綱開幕演出。中央社記者盧太城攝 111年9月24日
台東縣政府111年風起原舞系列活動「原住民黑膠音樂展演」開跑，24日在原民文化創意產業聚落舉行開幕活動，阿美族金曲歌后盧靜子應邀擔綱開幕演出。中央社記者盧太城攝 111年9月24日
台東縣政府辦理「原住民黑膠音樂展演」系列活動，邀請黑膠唱片收藏家、研究者、當年音樂專輯製作人、樂手、老唱片行負責人等，提供30餘張實體黑膠唱片、卡式匣式錄音帶等珍貴文物參展，24日在TTICC原創聚落舉辦開幕活動。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年9月24日
台東縣政府辦理「原住民黑膠音樂展演」系列活動，邀請黑膠唱片收藏家、研究者、當年音樂專輯製作人、樂手、老唱片行負責人等，提供30餘張實體黑膠唱片、卡式匣式錄音帶等珍貴文物參展，24日在TTICC原創聚落舉辦開幕活動。（台東縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年9月24日
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