議會暫擱熊好券2.0預算 柯文哲：會採多元發放方式

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北27日電）台北市議會財建委員會審查北市府產發局等局處預算，針對發放熊好券2.0不能僅限台北通，預算先暫擱。市長柯文哲今天說，會做通盤考量，且採多元發放方式。

台北市議會財政建設委員會審議北市府產業發展局等局處預算，針對熊好券2.0預算，財建委員會最後提附帶決議，包含熊好券2.0應開放以介面多元方式登錄抽獎等內容，預算最後暫擱，預計29日再討論。

台北市長柯文哲下午赴市議會各委員會送完水梨後在議會一樓接受聯訪，針對議會財建委員會暫擱熊好券2.0預算，柯文哲說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、邊境解封後，才是推動振興產業的適當時機，所以希望議會趕快通過預算，至於執行方法可討論。

柯文哲表示，每名議員都有需要照顧或支持的團體，北市府立場是力推無現金交易、電子支付為方向，但當然不會是唯一管道，會有第2軌、第3軌處理作法，且會採多元方式發放，請市民放心。

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北市府7月間宣布7大振興方案，包含規劃敬老卡及愛心卡靠卡儲值新台幣660元及5億元熊好券2.0等內容，以刺激消費，熊好券2.0預計發行6種券、約80萬份。

依北市府8月間赴議會委員會報告內容，熊好券2.0總預算5億2550萬元，其中追加4億4700萬元，預估發行81.6萬份，共6種券別，包含住宿、饗購、市集、運動、藝文、農好，每張券別面額100元。至於民眾登記及抽獎與消費折抵時程，須經議會通過預算，才對外公告。（編輯：張銘坤）1110927