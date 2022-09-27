花縣府與慈濟基金會簽約 公私協力助受災戶重建

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）強化救災量能，花蓮縣政府與慈濟慈善基金會簽訂「0918地震災後復建合作備忘錄」，針對災民房屋及校舍重建等共同努力；台積電慈善基金會也到場見證，允諾協助救災工作。

簽約儀式下午在玉里鎮靜思堂舉行，由花蓮縣長徐榛蔚與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表簽訂。

徐榛蔚指出，918地震造成花蓮南區嚴重受創，橋梁斷、道路隆起，到今天為止鑑定受災的民宅有505戶，感謝慈濟基金會、台積電基金會對於花蓮震災的關懷，都在最快的時間挺進災區。花蓮縣政府持續積極搶修，讓鄉親能夠盡快恢復生計，安心生活。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府和兩個基金會全力投入災後復建，讓每一名受災鄉親都能受到照顧，不會遺漏任何一戶。屋損紅單包含已經傾倒或是有立即危險妨害公共安全，縣府會協助拆除，復建部分由慈濟基金會協助重建。

顏博文指出，到目前為止，慈濟收到的資料已經前往訪視、場勘完成，包含屋況受創嚴重的紅單、黃單，還有認養的學校，基金會營建人員已經勘查、資料蒐集，會針對建築結構部分進行審慎評估，合作工班將陸續進駐到位。

顏博文表示，一般受創戶（白單）會跟另一個夥伴台積電合作，依照花蓮縣府所建立的區域來分工，但是非慈濟修繕區域，因為慈濟在花蓮縣原本就有關懷弱勢家庭，慈濟也會針對有需要關懷或是經濟補助者進行安心家訪，依照原來的慈善流程提供協助。

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花蓮縣政府說明，合作備忘錄內容包含慈善關懷，為獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善、長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等事項；防災教育，為各級單位人員及社會大眾、機關團體和學校等，合作提供防救災教育訓練等。

還有救災合作，於災害管理各階段，雙方於減少災害、災前整備、災中應變及災後復原等工作建立合作機制，達到民間結合公部門防救災體系，提升災害防救效能，公私協力，事半功倍。（編輯：謝雅竹）1110927