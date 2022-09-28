雙十連假遊嘉義太平雲梯 欣賞京劇齊天大聖表演

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）嘉義梅山太平村將在10月9日、10日於太平老街及雲梯迎賓廣場辦「齊天大聖‧雲遊太平GO好玩」活動，以京劇藝術表演在地文學作品「夜猿」，邀遊客欣賞孫悟空施展18般武藝。

嘉義縣梅山鄉太平雲梯為歡慶雙十國慶，結合太平老街商圈發展協會與社區發展協會，10月9日、10日將在太平老街及雲梯迎賓廣場舉辦「齊天大聖‧雲遊太平GO好玩」活動，今天上午在縣府舉辦記者會宣傳。

梅山鄉太平村長嚴清雅在記者會上表示，此次結合太平社區產業合作社、社區發展協會、老街商圈協會、梅仔坑藝文協會，一同促進社區建設與經濟發展，並將太平在地文學家張文環的小說「夜猿」，連結台灣戲曲學院京劇團、綜藝團下鄉到社區表演與遊客、居民同樂。

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嚴清雅邀請大家國慶連假來太平雲梯，觀看西遊記孫悟空等角色「以天為幕、以地為景」施展18般武藝， 並感受山林農家的四季風景及山林生活的樂趣與辛苦，同時到太平老街品嘗傳統小吃美食、體驗購物樂趣。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪指出，太平的活動結合縣府10月推出的商圈購物節，邀請大家來嘉義縣消費，消費滿新台幣300元，就可以兌換一張摸彩券，最大獎有機會抽到價值500萬元的電梯住宅。（編輯：郭諭儒）1110928

嘉義縣梅山鄉太平村將於10月9日、10日在太平老街及雲梯迎賓廣場舉辦「齊天大聖‧雲遊太平GO好玩」活動，以京劇藝術表演在地文學作品「夜猿」，28日在縣府舉辦記者會宣傳。中央社記者蔡智明攝 111年9月28日