台灣農機展在嘉義 聚焦無人機智慧農業

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第16屆台灣國際農業機械暨資材展，10月1日至3日將在嘉義縣政特區舉辦，除展示農用無人機，還規畫飛行場域，讓參觀者可實際看到無人機如何操作、噴藥。中央社記者蔡智明攝 111年9月29日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）第16屆台灣國際農業機械暨資材展，10月1日至3日於嘉義縣政特區舉辦，今年關注農用無人機飛行與智慧農業展示，吸引國內外近500家業者參展，共上千個攤位，為全台最大農機展。

台灣農機工業同業公會與嘉義縣政府共同主辦第16屆台灣國際農業機械暨資材展，10月1日起連3天在縣政特區內永慶高中後方空地舉辦，今天在現場召開展前記者會，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、台灣農機工業同業公會理事長楊建生等人出席。

楊建生接受媒體聯訪表示，今年農機展的特色在於場地大又安全，所以規劃讓農用無人機飛行的場域，參觀者可實際看到無人機如何操作、噴藥。

另外，嘉義縣政府在展場設有「國本講堂」，邀請具有實務經驗的青農及專家，分享關於智慧農業、永續農業及創新行銷等相關議題，讓農民學習到新的經營方法。

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楊建生指出，此次共上千個攤位，500家業者參與展出，為全台最大的農機展，讓全台的農友能近距離了解各種新式農機。上屆農機展成功吸引超過40萬人次參觀，帶動約新台幣5億元商機，期待今年再創佳績。

嘉義縣政府指出，農機展場地都是水泥地，民眾停車安全，也不會有揚塵。本次活動期間除展現新型農機外，特別邀請藝人黃西田在10月2日下午4時於活動舞台舉辦見面會，與在場民眾共同見證台灣農機的發展。（編輯：張芷瑄）1110929