雙北公車運價10/1起調漲4.2元 民眾搭車票價不變

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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市政府交通局今天說，與台北市府協調後，雙北同意10月1日起調漲公車運價4.2元，乘客搭車票價不變。台北客運總經理李建文說，業者將馬上召開勞資協商會議，確定調薪額度。

新北市府交通局長鍾鳴時表示，公車業者受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，運量跌到谷底，新北市公共汽車客運商業同業公會向新北市府申請調整公車運價，經審慎評估計算後，核定由原本的19.37元調整至23.63元，增加4.26元，其中包含油價基本單價1.13元。

鍾鳴時說，公車運價是指公車營運成本及合理利潤的每段次金額，依法每2年得檢討1次；票價是指民眾搭公車的每段次金額，兩者價差由政府補貼。

新北市府交通局估算，運價調漲後，市府補貼金額將增加約6.6億元，整體補貼金額提高到約33億。

李建文告訴中央社記者，各公車業者受COVID-19疫情影響，去年與今年虧掉近1個資本額，近期運量有稍微提升，但已無法回到COVID-19疫情前狀況，希望運價調整後能揮別災情。

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他說，很感謝台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及相關議員支持，調整運價後，台北市公共汽車客運商業同業公會將馬上召開勞資協商會議，確定調薪額度，繼續努力提升勞動環境與服務品質，新北市業者也會比照辦理。

鍾鳴時表示，會持續督促公車業者提升公車服務水準，落實防疫作為，及調升駕駛及從業員工薪資待遇，全面改善公車勞動條件與服務態度，讓市民搭公車更具信心。（編輯：張銘坤）1110929