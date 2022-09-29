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雲林肉品市場轉型現代化補助款 藍綠隔空交戰

2022/9/29 19:43（9/29 20:11 更新）
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雲林縣肉品市場整建工程28日舉行動土典禮，雲林縣長張麗善（左4）等人出席執鏟，張麗善指出，肉品市場工程分為兩期，總共需要新台幣26.9億元經費，第一期預計花費12.9億元。中央社記者姜宜菁攝 111年9月29日
雲林縣肉品市場整建工程28日舉行動土典禮，雲林縣長張麗善（左4）等人出席執鏟，張麗善指出，肉品市場工程分為兩期，總共需要新台幣26.9億元經費，第一期預計花費12.9億元。中央社記者姜宜菁攝 111年9月29日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣肉品市場昨天舉行動土典禮，雲林縣長張麗善提到中央沒有補助任何一分錢，民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天指出，農委會今年初編定1.1億元補助款，但縣府至今未請領。

對此，雲林縣肉品市場總經理黃加安接受中央社記者電訪表示，中央政府編列百億預算推動養豬產業提升，1.1億元來自於此，並非任何人所爭取，另外縣府想要執行此經費，現正在興建廠房，無法購買冷鏈設備。

黃加安說，劉建國所言的5.38億元，是農委會的「建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施計畫」的總經費，此為針對全台灣所有肉品市場所匡列的預算，而不是只給雲林縣。

張麗善昨天在動土典禮上表示，雲林縣肉品市場整建工程分成兩期，總共要新台幣26.9億元，第一期預計花費12.9億元，雖然沒有中央關愛的眼神，但為了養豬產業的需要，由雲林縣政府、縣農會及虎尾鎮農會共同增資約3億元，肉品市場貸款7億多元。

劉建國競選總部今天召開記者會，由民進黨雲林縣議員林文彬發言，他強調農委會今年初編定1.12億元補助款，然而雲林縣政府至今沒有請領也沒施作。另外「建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫」為期3年共計5.38億元。

林文彬說，審計部110年度報告中更指出肉品市場改善工程有3項缺失，包括經費來源主要以舉債方式，日後將面臨沉重財務壓力；其次整建工期長達6年，無法在短期內改善屠宰環境；再者規劃的冷鏈系統動線不夠周延，增加申請屠宰場肉品衛生安全管制系統（HACCP）驗證風險。

林文彬痛批縣府卻只想透過選舉操作甩鍋給中央，相當不可取。（編輯：謝雅竹）1110929

雲林肉品市場整建工程28日已動土，民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部29日舉行記者會，同黨縣議員林文彬（左）指出，農委會今年初編定新台幣1.12億元補助款「建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計劃」，然而縣府至今沒有請領也沒施作。中央社記者姜宜菁攝 111年9月29日
雲林肉品市場整建工程28日已動土，民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部29日舉行記者會，同黨縣議員林文彬（左）指出，農委會今年初編定新台幣1.12億元補助款「建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計劃」，然而縣府至今沒有請領也沒施作。中央社記者姜宜菁攝 111年9月29日
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