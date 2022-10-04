金門表揚模範老人 91歲周振德3代燈塔家族傳佳話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣111年重陽節模範老人表揚活動4日在金湖飯店舉行，縣長楊鎮浯（左5）出席頒獎，91歲曾在燈塔服務近40年的周振德（右5）等14人接受表揚。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門縣111年度重陽節模範老人表揚活動今天在金湖飯店舉行，由縣長楊鎮浯頒獎表揚14名長輩，其中，91歲曾在燈塔服務近40年的周振德，一家3代5人都是燈塔人，傳為佳話。

1931年在金門縣金湖鎮溪邊村出生的周振德，父親周味是福建安溪人，早在1949年以前就擔任燈塔守，在烏坵、東椗、北椗等燈塔之間來來去去，周家自此在金門落地生根。

周振德接受中央社記者訪問時表示，兒時經常跟著父親出入北碇島，對燈塔感情深厚。周味過世後，長子周再明繼承衣缽，也曾看守東引和北椗等燈塔；周再明因健康因素退休後，周振德經人介紹，在1960年接續父兄腳步，進入燈塔界，在東椗和北椗燈塔服務。

周振德於1996年自北椗燈塔代理主任退休，他的3個兒子因在不同領域各有成就，並未接棒；不過，周再明的長子周慶明也成了燈塔家族成員，守過東椗和北椗燈塔，現已退休。周振德的小弟周信道兒子周聖恩日後也成了燈塔人，現看守彭佳嶼燈塔。

依「金門縣志」，北碇島是全縣極東點， 距金門本島金湖鎮復國墩漁港約4200公尺，面積0.08平方公里；島上燈塔建於1882年，功能為指引自北駛入廈門船隻，並銜接華南沿海與台灣海峽的連鎖燈鏈，與東碇島上的東椗燈塔合稱「金門雙椗」，共同見證19世紀末至20世紀中葉福建沿海及台灣海峽航道管理歷史。

周振德回憶，早期島上全靠海軍小艇隊一個月4次運補，後來軍方委託民間漁船2到3天運補1次，生活和交通狀況才稍有改善。他說，燈塔守的工作就是要保持燈塔發光，定期維修保養；閒暇時到海邊撿紫菜、抓魚或釣魚；雖然遠離家人，但日子還算自在。

父親看守燈塔40多年，周振德也與燈塔相伴無數青春。周振德說，燈塔等於是周家的衣食父母，對燈塔，周家心存感恩，尤其對他而言，不只指引迷航的船隻，也帶給他光明的人生。

周家祖孫3代5人、一世紀的燈塔情，更在鄰里和燈塔界傳為佳話。

除了周振德，今年度獲模範老人的長者還有金湖鎮蔡金城、謝金練；金沙鎮黃鴻而、蔡維添；金寧鄉楊國和、翁王華、楊忠石；烈嶼鄉洪水件、羅馬牌；金城鎮蔡世吉、許占儼、盧有倫和洪榮火。（編輯：郭諭儒）1111004