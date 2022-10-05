媽媽泣訴幼兒園施暴綁椅 教育局先撤準公共化證照

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（中央社記者劉建邦台北5日電）吳姓媽媽把2名雙胞胎女兒送至台北市萬華區某私立準公共化幼兒園就讀，指一個月內遭園方打手心，施暴達55次，並以圍兜綁椅子。北市教育局說，已介入調查，先撤準公共化證照。

國民黨籍台北市議員應曉薇與吳姓媽媽今天在台北市議會召開記者會，吳姓媽媽說，遇到這樣事情非常難過，從全國教保資訊網發現此間私立準公共化幼兒園，得知園方沒相關違規紀錄，網路也沒相關資訊，才在8月1日把2名3歲雙胞胎女兒送至幼兒園就讀。

吳姓媽媽表示，自己小孩雖有言語表達遲緩，但不應受到暴力對待，2名小孩在9月7日退學，因就讀此間萬華區私立幼兒園時，遭園方及教保員毆打，導致就讀其他幼兒園時，出現心理排斥等情形，非常不捨。

她說，事後發現小孩遭施暴，向園方調閱監視器畫面，園方僅提供8月17日整天及8月2日等共8天的上午8時至10時監視器畫面，無法想像其他時間小孩是否有遭施暴等狀況。

她指出，從監視器畫面發現，園方用圍兜把自己小孩綁在椅子限制行動，2名教保員還以棍棒等物毆打，共達55次，其他小朋友也遇到類似不當對待，出面開記者會就是不希望其他無辜幼童再遇到暴力對待。

應曉薇說，北市教育局失職，此間私立幼兒園早在8月間就被家長投訴小孩被關在廁所內5次，之後再發生吳姓媽媽女兒狀況，但教育局期間卻未有任何作為，首長應下台。

出席記者會的教育局副局長鄧進權表示，8月中旬有接獲其他家長申訴，園長有不當行為狀況，把幼兒關在廁所內，調查期間，接到吳姓媽媽申訴案，2案已併案處理，調查報告10月24日前出爐。

鄧進權說，此間私立幼兒園超收部分已開罰新台幣6000元，2名教保員在9月7日自行離職，教育局已進行通報，若經調查教保員確實有施暴幼童，未來不可在其他幼兒園任教。

他指出，此間私立幼兒園是在民國108年加入準公共化至今，從相關事證來看，確實有違規，針對準公共化會先撤照及不再核發相關補助，調查報告出爐後，若確定有施暴幼童，將移送社會局討論，最嚴重可撤照，也就是幼兒園不可再繼續經營。

他說，吳姓媽媽提到園長兼任教保員，法規規定，園長不能擔任教保員，園長已不太適合留任，至於相關設備及收費等狀況，除會調查，並把相關內容加入調查報告，後續也會加強監督。

園方會後接受媒體電話訪問表示，相關狀況由教育局處理中，且沒施暴幼童。（編輯：張銘坤）1111005