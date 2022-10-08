不滿被通知拆倉庫 彰化鹿港福靈宮掛布條抗議

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化鹿港福靈宮接到通知鐵皮倉庫需拆除；廟方說，縣府未溝通、不聽信眾心聲，只好掛布條抗議。彰縣府指，福靈宮使用土地都是縣有土地，配合鹿港鎮衛生所改建才請廟方處理。

位在彰化鹿港鎮復興路的福靈宮已有200多年歷史，福靈宮管理委員會主任委員李春良今天接受媒體聯訪指出，廟方今年6月接到彰化縣衛生局公文通知，曾是祖廟所在地的倉庫將被拆除作為停車場，信眾們都不服氣。

李春良說，祖廟所在位置和衛生所相距200公尺，衛生所要蓋停車場也應蓋在衛生所旁邊，不解為何要拆福靈宮的倉庫，而縣府連溝通都沒有就直接說要拆除，實在很「鴨霸」，為表達信眾心聲，只好掛布條抗議，希望縣府改變心意。

縣府也發布新聞回應指出，福靈宮所在廟區占用縣有土地20多年，最近鹿港衛生所舊建築要改建，才會發文請廟方人員拆除舊倉庫。

縣府表示，鹿港鎮衛生所舊棟建築耐震度不佳，因此向中央爭取經費補助拆除重建，工程已規劃設計完成，最近要發包，由於倉庫違建已影響重建工程所需土地，因此請廟方處理占用縣有地的倉庫違建。

縣府指出，倉庫違建長期用來堆放雜物，廟方也將倉庫外的土地供攤販使用，既有宮廟不受影響。（編輯：郭諭儒）1111008