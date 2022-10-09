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台南景點連假湧遊客 安平老街周邊人最多

2022/10/9 16:48
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南各景點在國慶日連假期間湧現遊客，市府統計昨天連假首日以安平老街周邊6萬5000人次最多，在「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動加持下，預計今天遊客更多。

台南市政府觀光旅遊局發布新聞稿指出，米奇與好朋友CHILL遊台南活動相當受遊客歡迎，在6日起壓軸登場的10公尺巨型米奇、米妮本尊加持下，昨天安平老街周邊吸引逾6萬5000觀光人次，比平時多出約3成，今天一早又湧入近萬人打卡拍照，預計整天人潮比昨天更多。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，預計今天台南各景點整體遊客人數比昨天的連假首日多出近2成，除了安平老街周邊，經典熱門景點如國華海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈、孔廟文化園區及赤崁文化園區周邊，上午也共吸引近5萬人次逛街走訪。

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郭貞慧指出，國慶連假台南各項精彩活動接連上場，包括頑皮世界野生動物園推出動物大遊行、台南山上花園水道博物館舉辦台南水道啟用百週年慶，觀夕平台2022浪人祭，今天也都有不少遊客參與。

郭貞慧表示，有台灣第一水庫美稱的虎頭埤風景區，在明天國慶日歡迎國慶寶寶免費入園遊玩，園方還安排音樂演奏及小農攤位；關子嶺溫泉美食節在16日前則有系列活動與住宿關子嶺送桶仔雞等優惠，遊客可利用連假期間前往泡湯吃美食。（編輯：孫承武）1111009

郭貞慧
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