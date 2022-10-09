嘉義再傳校園霸凌事件 起因竟是踩到腳心生不滿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義縣9日電）嘉義縣某職校一年級男學生5日被男同學踩到腳，對方雖道歉，但這名學生仍心生不滿，持棍棒毆打同學；校方今天說，已依規定通報，絕無押案，會持續關心學生，避免事件再發生。

網路社群「黑色豪門企業」張貼一則影音約15秒，只見一名男學生手持棍棒，朝著坐在椅子上的男同學身上猛揮打。

校方指出，全案發生在10月5日，一名一年級男學生被同班男同學踩到腳，雙方起爭執，學校得知後立刻將2人帶到教官室了解，之後，男同學向打人的男學生道歉。

校方人員處理後以為事件已落幕，但當天午休結束，準備上第五節課時，男學生突然拿教室內的棍棒朝男同學身上猛揮打，導致男同學受傷。

校方接獲通報後，將被打的男同學送至醫院治療，所幸僅造成擦挫傷；校方隨後啟動校外事故通報程序，成立霸凌小組，並通知雙方家長。經了解，男學生被踩到腳，雖然對方已道歉，但心情仍不好，所以才會動手。

校方強調，全案已按照規定通報，並成立霸凌小組討論，絕對沒有押案，也會持續關心相關的學生，避免類似事件再發生。（編輯：卞金峰）1111009