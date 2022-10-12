新宜蘭幾米星光號火車 112年1月迎賓

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭「幾米星光號火車」近年來高掛丟丟噹森林廣場上，但每逢颱風前後都要卸下又吊回，加上材質老化，縣府已委託幾米團隊打造第2代火車，預定明年1月「升空」迎賓。

宜蘭縣政府在民國103年與幾米團隊合作，在宜蘭火車站前的丟丟噹森林廣場上方，以鋼索高掛一列「幾米星光號火車」，前頭除了有復古火車頭之外，後方還有5節車廂；火車頭內還有幾米繪本中小男孩人偶，從窗戶探出頭來，伸手向觀光客打招呼，廣受歡迎。

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縣府工商旅遊處今天發布新聞稿表示，近9年來，「幾米星光號火車」雖有簡易修復與保養，但因它以鋼索吊掛，考量安全，每逢颱風來之前都要卸下，颱風離去後再吊回，一下一上耗費新台幣近10萬元，且長年下來它本身的木材結構已些微毀損，今年9月已將它移送他處修復，預定明年下半年將移往頭城烏石港附近重新迎接遊客，也希望帶動當地漁村和附近蘭陽博物館人潮。

工商旅遊處指出，至於第2代「幾米星光號火車」將以玻璃纖維材質打造，屆時颱風來之前可不用再卸下，預定明年1月在丟丟噹森林廣場上「升空」迎賓。（編輯：方沛清）1111012