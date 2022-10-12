更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新宜蘭幾米星光號火車 112年1月迎賓

2022/10/12 20:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭「幾米星光號火車」近年來高掛丟丟噹森林廣場上，但每逢颱風前後都要卸下又吊回，加上材質老化，縣府已委託幾米團隊打造第2代火車，預定明年1月「升空」迎賓。

宜蘭縣政府在民國103年與幾米團隊合作，在宜蘭火車站前的丟丟噹森林廣場上方，以鋼索高掛一列「幾米星光號火車」，前頭除了有復古火車頭之外，後方還有5節車廂；火車頭內還有幾米繪本中小男孩人偶，從窗戶探出頭來，伸手向觀光客打招呼，廣受歡迎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府工商旅遊處今天發布新聞稿表示，近9年來，「幾米星光號火車」雖有簡易修復與保養，但因它以鋼索吊掛，考量安全，每逢颱風來之前都要卸下，颱風離去後再吊回，一下一上耗費新台幣近10萬元，且長年下來它本身的木材結構已些微毀損，今年9月已將它移送他處修復，預定明年下半年將移往頭城烏石港附近重新迎接遊客，也希望帶動當地漁村和附近蘭陽博物館人潮。

工商旅遊處指出，至於第2代「幾米星光號火車」將以玻璃纖維材質打造，屆時颱風來之前可不用再卸下，預定明年1月在丟丟噹森林廣場上「升空」迎賓。（編輯：方沛清）1111012

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族