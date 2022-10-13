台南耕耘品牌形象行銷 準備重迎國際遊客

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台南市政府在國際觀光受疫情影響停滯期間，朝觀光友善城市及話題行銷國際品牌方向努力，輔導業者製作多國語言菜單等，為迎接國際遊客做準備。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）邊境管制今天起鬆綁，台南市政府觀光旅遊局指出，市府在國際觀光停滯期間朝觀光友善城市及話題行銷國際品牌兩大方向耕耘，已準備好迎接遊客。

台南市觀光旅遊局新聞稿指出，國際觀光受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停滯約2年，台南在這段期間的國旅市場中繳出漂亮成績單，每到假日各處景點人潮絡繹不絕，市府團隊並全力朝「建置國際觀光友善城市」及「話題行銷台南觀光國際品牌」兩大方向耕耘，為國門重啟做準備。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，民國109年起針對「食宿遊購行」5面向進行檢視與強化城市觀光接待服務友善度，包括「英、日、韓、泰、越」多國語言菜單的輔導、觀光業者多國語言友善接待服務輔導優化、建置多國語言接待服務資料庫、編撰台南「營造國際友善觀光環境工作手冊」等。

郭貞慧指出，觀旅局於實體旅服中心針對國際旅客提供中英日越4語服務，並辦理觀光導覽人員培訓，輔導新住民及客運、計程車、小客車租賃業者成為第一線觀光大使。觀旅局也在官網提供英語免費散步導覽預約，盼為台南建立口碑行銷。

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郭貞慧表示，市府2年來把握機會在國際間持續進行城市行銷，於目標市場國家推出國際形象廣告營造台南觀光城市意象，累計在日、韓、泰、越、星、馬等國觸及超過5億人次，並透過全球12大目標市場線上旅展及推介活動行銷台南。

郭貞慧指出，台南近日有包含關子嶺溫泉美食節、米奇與好朋友CHILL遊台南、維也納藝術月南美立方派對、德元埤風車節、後壁區台南好米季、2022森山市集、海安商圈裝神弄鬼萬聖派對等活動，對國內外遊客來說都是很好的選擇。（編輯：張雅淨）1111013