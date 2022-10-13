屏東種樹百里道路回填品質差引民怨 刨鋪工程啟動

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屏鵝公路14公里處13日啟動刨鋪工程，後續往恆春鎮繼續施作，將完善道路品質；屏東市國仁醫院到殯儀館路段是交通熱點，交通部公路總局第三區養護工程處已研議加速工程進度，並在日間非交通尖峰時間彈性施工，降低對民眾影響。（周春米服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月13日

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫，開始進行後從塞車到道路回填品質差，引發民怨，立委周春米今天到公路總局三工處掌握進度並表示，已經啟動全面刨鋪工程。

周春米今天到交通部公路總局第三區養護工程處，掌握屏鵝公路優化工程的進度，並針對鄉親及用路人造成的不便，研議解決方案。

周春米服務處今天發布新聞稿指出，今天在屏鵝公路14公里處啟動刨鋪工程，後續往恆春鎮繼續施作，完善道路品質；屏東市國仁醫院到殯儀館路段是交通熱點，與三工處研議加速工程進度，並在日間非交通尖峰時間彈性施工，降低對民眾影響。

另外，對於已開挖的路面，要提升鋪設品質，維護用路人安全，同時規劃替代道路，提供完善的資訊和交通指揮，確保交通號誌正常運作。

周春米表示，將會掌握屏鵝公路優化工程施工進度，監督施工品質，確保民眾用路權益，也打造美麗的屏東。（編輯：張芷瑄）1111013