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中市通過地方稅加息分期繳納辦法 減輕民眾壓力

2022/10/16 18:16
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（中央社記者蘇木春台中16日電）中市府為避免民眾有繳納稅捐意願，卻因無力繳納而遭移送強制執行，通過「地方稅加計利息分期繳納辦法」，符合資格個案可依級距分期繳納，協助有繳納困難民眾度難關。

台中市政府今天發布新聞稿表示，民眾若沒有按期繳稅，除會被加徵滯納金外，還可能會被移送行政執行機關強制執行，為避免類似情形發生，去年底稅捐稽徵法增訂第26條之1規定，讓民眾可申請加計利息分期繳納稅捐。

台中市政府地方稅務局長沈政安表示，台中市過去為因應民國105年公告地價大漲及近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，已經分別訂有「不加計利息」之「地方稅延期或分期繳納辦法」及「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響地方稅延期或分期繳納處理措施」，來減輕民眾的繳稅壓力及經濟負擔。

沈政安指出，仍會有民眾因其他因素無力一次繳納稅捐，所以在去年底稅捐稽徵法增訂第26條之1後，中市府就積極研議加計利息分期繳納的適用範圍及辦法，相關措施上週已通過市政會議，後續將送法制局公告後，預計11月起實施。

地稅局說明，加計利息分期繳納辦法適用範圍涵蓋使用牌照稅、房屋稅、地價稅及印花稅，個人應繳稅款在新台幣50萬元以上、營利事業在100萬元以上。

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另外，屬於中低收入戶、領取醫療補助、急難救助、失業給付、職業訓練生活津貼及因減班休息、營利事業銷售額減少30%以上等因素，而無法一次繳清應納稅額者，都可以提出相關申請。

地稅局指出，繳納方式依不同稅額級距可分2至36期繳納，並依各年度1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，若有疑問，可撥免付費服務專線0800-000321，或上台中市地稅局網站查詢。（編輯：陳仁華）1111016

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