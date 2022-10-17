台中老人復健醫院動土 預計最快114年底營運

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（中央社記者蘇木春台中17日電）「台中市老人復健綜合醫院」今天在位於北屯區的預定地舉行動土典禮，為台中市首間採BOT經營的市立醫院，規劃提供老人醫學及完整長照服務，預計最快114年底提前營運。

台中市衛生局說明，「台中市老人復健綜合醫院」設置老人暨綜合醫學中心、復健長照大樓、社區健康大樓及行政暨宿舍大樓，包含急性一般病床499床、精神急性30床及精神慢性53床，並附設綜合式及住宿式長照機構，提供300床長照床及日間照顧60人服務量。

市立醫院採BOT經營，由財團法人中國醫藥大學取得50年經營權，民間投資金額達新台幣157億元，預計最快民國114年底可提前營運。

醫院今天舉辦動土典禮，台中市長盧秀燕、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海，與當地民代等人皆出席。

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盧秀燕接受媒體聯訪時表示，她上任前，百歲以上長者不到200人，現在已近400人，從人口成長趨勢來看，資深公民醫療照養是非常重要的事情；除台中市立老人復健綜合醫院動土開工，台中長照ABC據點也有超過500所，市府將持續優化醫療照護的服務制度。

蔡長海說，未來市立醫院將依循台中市府政策目標，規劃提供老人醫學及完整長期照顧服務，設置高齡整合醫學中心，提供一站式服務，並打造智慧化長照服務及整合性團隊照護，提供日間照顧增加長者社會參與，延緩功能老化並提升生活品質。（編輯：陳仁華）1111017