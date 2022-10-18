老兵重返花崗石醫院 盼活化全球罕見地下醫院

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金門縣政府連續5年辦理的「老兵召集令活動」最近登場，曾在花崗石醫院服務的醫護人員舊地重返，首位航空護理官胡慧林（圖）述說當年以船艦載運傷患的艱辛，後來改由飛機後送。中央社記者黃慧敏攝 111年10月18日

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）曾服務金門縣花崗石醫院的醫護人員舊地重返，他們希望能夠再現當年醫院景象；在地人則是建議可以引進祖先來自夏興的古坑家族咖啡，多元活化這個全球罕見的「地下」醫院。

金門縣政府連續5年辦理的「老兵召集令活動」最近登場，打頭陣的是國防醫學院校友老兵和眷屬團共87人。來到位於金湖鎮夏興村的花崗石醫院，這群銀髮男女老兵難掩激動。但由於鐵門深鎖，他們只能在廣場前拍照留念。

校友會會長張嘉訓接受媒體聯訪表示，花崗石醫院可說是全世界最具規模的地下醫院，如今廢棄多年，希望能夠活化利用；對於有人主張把花崗石醫院作為酒窖，他覺得太可惜，建議縣府可以和軍醫部門討論，以模型、3D或虛擬實境等方式重現當年景象，吸引觀光客造訪。

首位航空護理官胡慧林回憶，八二三砲戰後，大批傷患必須從金門搭船後送到台灣，但搶灘不易，有時船在海上等了3、4天，還上不了岸，影響救護時間。後來國防部招考航空護理人員，她甄選通過到美國受訓，回到台灣後，著手建立機上醫療裝備，並訂定傷患後送標準程序，同時培訓國內航空護理人才。

耳鼻喉科醫師陳信雄說，當年金門缺乏專科醫生，民國84年他從三軍總醫院前來支援，每星期報到。那時花崗石醫院為軍用醫院，並未服務一般民眾，他說，有位民眾看到他穿開刀服，就請他幫忙拆線。隔了2年，陳信雄回到金門，沒想到這一待，就是25年。

陳信雄的同梯、眼科醫師張本中78年就到花崗石醫院服務。張本中受訪表示，在醫院待了2年，所有坑道都走過，包括相當20層樓高的天梯，他也走過。由於天梯上方是太平間，他笑說，並沒有傳說中的「靈異」事件。因為熱愛金門，對這塊土地有感情，他跟隨陳信雄腳步，在89年返金開業至今。

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夏興村居民、前柏村國小校長陳為學說，台灣知名的古坑咖啡陳姓家族，祖先200多年前來自夏興，如花崗石醫院能活化，不妨販售古坑咖啡，將兩地結合；此外，坑道濕氣重，金酒公司過去生產的風濕藥酒倍受阿兵哥歡迎，未來可考慮提供風濕藥酒，供觀光客品嚐。

花崗石醫院已在94年移撥金門縣政府，縣府財政處透露，鴻海集團創辦人郭台銘106年來金考察，曾評估在此設立生技園區的可行性。財政處長孫國智表示，縣府從未放棄活化花崗石醫院，會持續招商。（編輯：黃世雅）1111018

金門縣政府連續5年辦理的「老兵召集令活動」最近登場，曾在花崗石醫院服務的醫護人員舊地重返，在金門定居開業的國防醫學院校友陳信雄（右）和張本中（左）也來到醫院，與前後期袍澤相見歡。中央社記者黃慧敏攝 111年10月18日