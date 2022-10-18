苗栗市河濱公園將辦風箏節 空中開起萬聖派對

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗市公所舉辦「苗栗風箏文化暨客家美食節」邁入第12年，今年活動將於22、23日在苗栗市河濱公園舉行，今天先試行放飛扁擔串聯等風箏為活動暖身。

苗栗市公所今天在後龍溪畔河濱公園舉行2022「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」苗栗風箏文化暨客家美食節宣傳記者會，市長邱鎮軍表示，苗栗風箏節活動已連續舉辦11年，除匯集世界各地特色風箏，也融入在地客家美食文化。

邱鎮軍指出，這兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響民眾生活、工作，隨著全球逐漸解封，今年活動特別以「㧡擔．向前」為主題，放飛扁擔串聯風箏，因扁擔向來是客家人農田莊稼、謀生的重要工具，在客家成年禮也會安排「㧡擔」儀式，意即挑起擔子，承擔重任，藉此象徵擔起與民眾共同拚防疫、拚經濟的責任，展現客家精神。

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苗栗市公所表示，今年風箏節安排「太空奇航」和「萬聖派對」等風箏展演主題，有來自紐西蘭10米巨型太空人風箏領軍，和酷炫的外星飛船造型風箏，還有俏皮的南瓜、巫婆、惡魔等造型軟體風箏，搶先在苗栗空中開起萬聖派對。此外，也有特技風箏、夜光風箏秀，海底世界的章魚、魟魚、小丑魚、水母風箏穿戴上LED燈，白天、夜晚都精彩。

苗栗市公所指出，風箏節活動於22、23日在河濱公園登場，除了空中各式風箏爭奇鬥豔，還有客家美食嘉年華、苗栗輕旅行、箏風景攝影比賽，另提供親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮等活動，歡迎民眾利用週休假日到苗栗市河濱公園賞風箏、放紙鳶、啖美食。（編輯：李錫璋）1111018