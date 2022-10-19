高雄鼓山魚市場轉型農漁精品展售中心 21日開幕

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）鼓山魚市場曾是高雄市第一座現代化魚市場，但隨漁業轉移而沒落。為重現昔日風華，市府去年啟動改造計畫，將第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，預計21日正式開幕。

高雄市海洋局今天新聞稿表示，鼓山魚市場隨著漁業重心從哈瑪星地區轉移至前鎮漁港而沒落，市府110年啟動改造計畫，整建老舊空間，拆除危險建物並整理周邊環境，將第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，預計21日正式開幕。

海洋局表示，鼓山魚市場鄰近鼓山輪渡站，位居絕佳地理位置，並鄰近西子灣、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區等多個觀光景點，來往遊客人潮眾多，但是既有的漁業發展文化及觀光優勢沒有得到充分發揮。

海洋局指出，因此市府爭取農委會、交通部經費，投入資源整建活化舊魚市場域，打造農漁精品展售中心，提供民眾多元購物選擇，除了有農漁產品及在地特色店家，還有海景首排餐廳「津漁聚物所」，可欣賞海景，並大啖海鮮、啤酒。

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海洋局表示，當展售中心夜間燈光從玻璃帷幕穿透出來，照映在海面上，點亮港濱，可促進高雄夜間經濟，打造夜景新地標。21日開幕當天，除邀中華職棒樂天女孩參加，還有戶外廣場市集、特色餐車，邀民眾共襄盛舉。

此外，高雄市交通局指出，配合鼓山魚市場整建，將重新規劃鼓山輪渡站人、車動線分離，搭船民眾20日起改從魚市場全新候船室進出。（編輯：謝雅竹）1111019