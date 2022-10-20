金寧鄉公所改造空間 楊天澤畫作添藝文氣息

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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門縣金寧鄉公所改造空間後，邀請多名藝術家辦展；其中，地區書畫名家楊天澤以樸實無華的筆觸，喚醒民眾愛鄉惜土情懷。鄉公所邀民眾洽公之餘品味，感受畫筆下的鄉土真情。

「彩繪金寧之美－楊天澤水彩畫展」開幕茶會今天舉行，金門縣文化局長許績鑫致詞表示，楊天澤長期耕耘藝術教育，退休後教導國小及社區大學學員學習美術不輟，令人感動；文化局感謝金寧鄉公所提供公共空間，增加藝術家曝光度，豐富金門多元文化特色。

鄉長楊忠俊表示，金寧鄉公所1樓空間改造後，增加藝文氣息，繼提供駐縣藝術家展演、書畫家楊誠國團扇山水作品展和徐心富彩墨畫展後，再邀請在地畫家楊天澤展出，盼民眾來洽公時會有不同感受，同時陶冶員工身心靈。

楊天澤說，金門擁有豐富的海岸線、閩南古蹟、碉堡坑道和自然生態，數十年來致力於水彩寫生，經常揹著畫袋，帶著摺凳與一壺水，踏遍大、小金門各地，深入家園每個角落，用畫筆為家鄉留下珍貴的文化資產，呈現島民真實生活。

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「彩繪金寧之美－楊天澤水彩畫展」共展出32幅作品，除了金寧山光水色，也有古厝、老舊房子和風獅爺守護神，每幅作品都蘊藏了楊天澤對原鄉的熱愛。楊天澤說，近年發願要畫下100多尊金門風獅爺，已畫了80多尊，這次展出8幅。

楊天澤出生於金寧鄉湖下村，金門高中畢業後赴台攻讀國立藝專美工科，1999年國立台灣師範大學美術研究所畢業；2010年自金門金湖國中美術教師退休後，擔任社區大學水彩畫教師和國小藝術深根教師，同時身兼縣美術學會常務理事等，常受邀縣文化局、烈嶼鄉公所等處展出，也參加兩岸三地亞太和國際的藝術展覽，在國內外藝文界享有知名度。（編輯：黃世雅）1111020