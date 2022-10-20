新北10/26起玄天上帝文化祭 上百神尊會香祈福

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「2022新北市玄天上帝文化祭」26日起展開為期6天的活動，邀請漢陽北管劇團演出精彩大戲，20日舉行記者會宣傳，劇團成員也到場參與。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月20日

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府今天表示，「2022新北市玄天上帝文化祭」將於26日起舉行6天，登錄為國家重要傳統表演藝術保存團體的漢陽北管劇團將演大戲；有超過百尊神尊會香，為全民健康祈福。

新北市副市長劉和然、新北市道教玄天上帝會及各宮廟，今天下午在市府民政局記者會中，為「玄天上帝文化祭」活動揭幕。

劉和然表示，宗教是華人社會重要活動，玄天上帝是台灣重要的宗教信仰，新北境內祀奉宮廟有127家，每年共同合力舉辦聯合慶典，並結合弱勢關懷等活動，推廣慈悲救世、濟弱、孝道信仰文化。

主辦的新店真武山受玄宮宮主胡樹名表示，受玄宮知名的「超馬三太子」除環島兩次、出征東京馬拉松與廈門馬拉松，日前也登上雪山祈福，將健康與運動融合宗教活動。

胡樹名說，自26日至31日有民俗文化藝術展演、漢陽北管大戲、孝親活動、玄武之夜、擲筊拿黃金、祈安遶境踩街；6天文化祭除傳統科儀，並讓民眾深度體驗宗教和文化藝術的豐富饗宴。

他說，28日由登錄為國家重要傳統表演藝術保存團體的漢陽北管劇團，帶來「蟠桃會」「加官進爵」「玄天上帝收妖」等大戲；29日孝親活動後，接續「玄武之夜」，邀請告五人、李唯楓、孟慶而、林采欣等歌手接力開唱。

胡樹名說，30日踩街嘉年華，將有全台百尊眾神佛會聚，於新店區驅疫消災祈安遶境，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的民眾祈福。

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新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏表示，玄天上帝代表孝道精神，今年規劃孝親活動，選出在地孝親家庭，透過奉茶、尊親按摩、孝親洗腳，感恩父母及家中長輩，並鼓勵年輕人學習孝道精神。

民政局長柯慶忠表示，玄天上帝是民間俗稱的「上帝公」「帝爺公」，活動期間於新店區真武山受玄宮展出畫家李育勳「玄帝藝術文化」彩繪作品，及花燈藝術與特色文創品，推廣宗教文化之美。（編輯：方沛清）1111020

「2022新北市玄天上帝文化祭」活動記者會20日舉行，宣告文化祭26日起將登場，新北市道教玄天上帝會創會理事長林春夏（圖）出席表示，今年活動也規畫了孝親活動，盼鼓勵年輕人學習孝道精神。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月20日

「2022新北市玄天上帝文化祭」26日起將展開6天活動，期間在新店區真武山受玄宮將展出畫家李育勳「玄帝藝術文化」彩繪作品，推廣宗教藝術之美。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年10月20日