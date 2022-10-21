台中埤豐橋改建開工 給山城居民安全回家的路

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連接台中市東勢、石岡、豐原及后里區的「東勢區埤豐橋改建工程」，21日舉行開工典禮，市長盧秀燕（前中左）表示，完工後可提供山城居民更安全的通行橋梁。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）連接台中市東勢、石岡、豐原及后里區的「東勢區埤豐橋改建工程」，今天舉行開工典禮，總經費約新台幣10億元，預計114年6月完工，屆時可提供山城居民一條安全回家的路。

台中市長盧秀燕在開工典禮致詞表示，改建的橋梁全長383公尺，橋寬由10公尺拓寬至12公尺，將以脊背橋形式重現、加強耐震工程並讓人車分道，完工後可提供山城居民更安全的通行橋梁。

盧秀燕指出，埤豐橋於921大地震時橋梁南端受損、橋下河道刷深，雖經過幾次橋墩基礎補強，還是有安全疑慮，多年來因經費龐大，遲遲無法改建，她上任後下定決心編列預算進行改建工程。

盧秀燕說，埤豐橋改建後將增加2側人行道，讓人車分道，提供行人友善空間，並設置4處觀景平台，提供民眾拍照打卡、欣賞石岡壩與大甲溪之美，促進安全、交通便利，也達到提升經濟、景觀及文化目的。

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台中市建設局長陳大田說明，埤豐橋改建工程適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致營建物價大幅上漲，以及營造業缺工缺料影響，工程費大幅增加，總工程費用達10億元，建設局排除萬難，今年8月完成工程發包、並於今天開工，預計114年6月完工。

此外，對於地方關心的「東勢豐原生活圈快速道路」，盧秀燕表示，自103年8月動工後，因環評爭議工程停擺，她上任後決心重啟推動，凝聚地方共識後，不到2年時間通過環評、微調路線，從拆遷百戶到只需拆遷2戶，歷經6次招標終於發包成功。總工程經費高達130億元，預計10月30日舉辦開工典禮，最快將於115年完工通車。（編輯：郭諭儒）1111021