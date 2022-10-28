高雄文化新地標 內惟藝術中心將第二階段試營運

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高雄文化新地標「內惟藝術中心」將自11月1日起啟動第2階段試營運，並配合居民運動、逛市場等日常活動調整營運時間。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）正面擁抱內惟社區的高雄文化新地標「內惟藝術中心」日前結合高雄電影節進行首波開放，11月1日起將啟動第二階段試營運，並配合居民運動、逛市場等日常活動調整營運時間。

高雄市政府文化局今天新聞稿指出，將啟動第二階段試營運的內惟藝術中心，是繼高美館、兒童美術館後，美術館藝術生態園區內的第3個館所；營運上與高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館同屬高雄專業文化機構管轄。

內惟藝術中心鄰近高雄輕軌「龍貓隧道」美麗路段；室內面積約833坪，內部空間小而美、無柱無梁，透過開放式的動線規劃，融合了展覽、影廳、選物與輕食等複合機能；策展上也跳脫傳統殿堂式美術館展示思維，結合主題性影展規劃，並提供生活設計選品、輕食餐廳等服務，貼近常民生活。

高雄市長陳其邁指出，內惟藝術中心面向的內惟社區，從早期便是高雄平原重要傳統聚落，也曾是平埔族馬卡道族生活場域，日治時期後發展水泥、鋼鐵等產業，充滿豐沛人文。但內惟新舊街區過去遭縱貫鐵路阻隔，為弭平藩籬，市府整合鐵路綠園道和輕軌，盼藝術中心成為縫合社區介質，帶動全新發展契機。

陳其邁指出，藝術中心大門面向熱鬧的內惟市場，許多民眾會在傍晚到美術館園區運動，為此營運團隊調整試營運時間，由上午11時開放至晚間9時，讓民眾逛完市場、跑完步就可以直接逛藝術中心。

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高雄市副市長史哲指出，內惟藝術中心是高雄「大美術館計畫」最後一塊關鍵拼圖，由知名建築師劉培森親手設計，融入自然景觀、擁抱社區，最初在設計時考量西曬等天候條件，未將大門正向面對內惟社區，但為帶動西側社區都市更新契機，促使藝術中心180度翻轉，盼成為城市縫合的關鍵。

文化局指出，內惟藝術中心第二波試營運開放將採線上預約制，11月1日起民眾可分時分流入館參觀。預約系統將保留半數名額予內惟居民，且試營運期間凡有內惟居民身分者，預約即加碼贈內惟藝術中心影廳電影兌換券一張。（編輯：謝雅竹）1111028